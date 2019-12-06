В Украине будет работать платежная система PayRun
Пятница, 6 декабря 2019, 09:22
Национальный банк согласовал правила международной платежной системы "PayRun" и внес сведения о ней в Реестр платежных систем.
Соответствующее решение принято 2 декабря 2019 сообщает пресс-служба НБУ.
Платежной организацией международной платежной системы "PayRun" является ООО "Пейрано" (г. Киев), которое имеет лицензию Национального банка на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов от 05.12.2016 № 50.
Платежная система "PayRun" стала пятой международной платежной системой на рынке Украины, которая создана небанковским финансовым учреждением - резидентом.
Экономическая правда
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