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В Україні будуватимуть дороги зі шлаку

Середа, 4 грудня 2019, 20:50
 

Кабінет міністрів прийняв розпорядження "Про використання відходів виробництва в дорожньому будівництві", що передбачає використання металургійних шлаків і зол виносу при дорожніх роботах.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Тепер при здійсненні державних закупівель робіт з будівництва та послуг з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування буде обов'язково передбачатися застосування нецінового критерію "Заходи по захисту навколишнього середовища" з питомою вагою не менше 10%.

У договорах на будівництво та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях буде передбачатися використання відходів виробництва (металургійних шлаків, зол виносу і т. д.), що відповідають нормативним документам з питань екологічного маркування та декларації, уточнюють в МІУ.

"Уже напрацьована база нормативно-технічних документів, що враховує як вітчизняний, так і європейський досвід в цьому питанні. Ці норми регламентують вимоги до технологічних процесів і складових дорожнього бетону, головним з яких є застосування виключно високоякісного портландцементу, а також безпосередньо металургійних шлаків", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Таке рішення уряду, зокрема, дозволяє позбутися залежності від імпорту з Російської Федерації будівельних матеріалів, зокрема, бітуму. Це також дозволить економити кошти під час дорожніх робіт, якість при цьому буде належною", - додав міністр.

Економічна правда

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дороги Мінінфраструктури

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