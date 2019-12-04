Все разделы
Укр / Рус

В Украине будут строить дороги из шлака

Среда, 4 декабря 2019, 20:50
 

Кабинет министров принял распоряжение "Об использовании отходов производства в дорожном строительстве", предусматривающее использование металлургических шлаков и зол выноса при дорожных работах.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Теперь при осуществлении публичных закупок работ по строительству и услуг по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования будет обязательно предусматриваться применение неценового критерия "Мероприятия по защите окружающей среды" с удельным весом не менее 10%. 

В договорах на строительство и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования в Запорожской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях будет предусматриваться использование отходов производства (металлургических шлаков, зол выноса и т. д.), соответствующих нормативным документам по вопросам экологической маркировки и декларации, уточняют в МИУ.

"Уже наработана база нормативно-технических документов, учитывающая как отечественный, так и европейский опыт в этом вопросе. Эти нормы регламентируют требования к технологическим процессам и составляющим дорожного бетона, главным из которых является применение исключительно высококачественного портландцемента, а также непосредственно металлургических шлаков", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Такое решение правительства, в частности, позволяет избавиться от зависимости от импорта из Российской Федерации строительных материалов, в частности, битума. Это также позволит экономить средства во время дорожных работ, качество при этом будет должным", - добавил министр.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

дороги Мининфраструктуры

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Подарки" депутатам в миллиардах: как остановить роздачу средств на неэффективную субвенцию 3 декабря 2019, 09:15
На финансирование дорог во Львовской области направят 2,3 миллиарда 28 ноября 2019, 18:44
Финансирование ремонта дорог на Донбассе увеличат на 50% 27 ноября 2019, 18:18
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!