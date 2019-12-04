В Украине будут строить дороги из шлака

Кабинет министров принял распоряжение "Об использовании отходов производства в дорожном строительстве", предусматривающее использование металлургических шлаков и зол выноса при дорожных работах.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Теперь при осуществлении публичных закупок работ по строительству и услуг по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования будет обязательно предусматриваться применение неценового критерия "Мероприятия по защите окружающей среды" с удельным весом не менее 10%.

В договорах на строительство и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования в Запорожской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях будет предусматриваться использование отходов производства (металлургических шлаков, зол выноса и т. д.), соответствующих нормативным документам по вопросам экологической маркировки и декларации, уточняют в МИУ.

"Уже наработана база нормативно-технических документов, учитывающая как отечественный, так и европейский опыт в этом вопросе. Эти нормы регламентируют требования к технологическим процессам и составляющим дорожного бетона, главным из которых является применение исключительно высококачественного портландцемента, а также непосредственно металлургических шлаков", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Такое решение правительства, в частности, позволяет избавиться от зависимости от импорта из Российской Федерации строительных материалов, в частности, битума. Это также позволит экономить средства во время дорожных работ, качество при этом будет должным", - добавил министр.

Экономическая правда