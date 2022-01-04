"Укравтодор" сплатив турецькій Onur 350 мільйонів заборгованості за рішенням суду

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"Укравтодор" сплатив турецькій Onur 347,5 млн грн заборгованості за рішенням суду.

Як свідчать дані порталу spending.gov.ua, "Укравтодор" перерахував представництву "Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет ве Санаї Анонім Ширкеті" 347 513 990,71 грн 30 грудня 2021 року.

Вказане призначення платежу - добровiльне виконання рiшення суду по справi №910/10477/21 вiд 23.09.2021.

23 вересня 2021 року Госпсуд Києва частково задовольнив позов Onur і вирішив стягнути з "Укравтодора" на користь турецької компанії 347,5 млн грн заборгованості.

Відповідно до матеріалів справи, 20 січня 2020 року "Укравтодор" уклав із компанією контракт з капремонту дороги М-05 Київ - Одеса, Лоти 1-3: Лот 1, км 87+442 - км 98+400; Лот 2, км 98+400 - км 113+400; Лот 3, км 113+400 - км 128+028.

В ухвалі суду йдеться, що замовник прийняв тендерну пропозицію підрядника по лоту 1 на суму 19,7 млн євро, по лоту 2 - 21,3 млн євро, по лоту 3 - 24 млн євро.

Onur у своєму позові вказував, що "Укравтодор" не виконує авансовий платіжний сертифікат від 14 травня 2020-го та проміжний платіжний сертифікат №1 від 1 червня 2020-го, посилаючись на відсутність погодженого фінансування, у зв'язку з отриманням листа від 30.10.2020 ЄБРР про скасування фінансування робіт.

Водночас держагентство у своїй позиції посилалось на те, що невиконання умов контракту обумовлено тим, що:

Мінфін листом від 03.07.2020 № 19030-08/07-5/20023 повернув платіжні документи "Укравтодору" щодо оплати зобов’язань за контрактом без розгляду, посилаючись на те, що ЄБРР листом від 18.06.2020 повідомив про призупинення фінансування контракту до завершення розслідування щодо порушень умов проведеного тендеру;

листами від 30.10.2020 ЄБРР та від 05.02.2021 ЄІБ скасували фінансування за рахунок кредитних коштів витрат за контрактом;

у 2020 році фінансування за контрактом було передбачено бюджетною програмою 3111600 "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" за напрямом, передбаченим підпунктом 9 пункту 9 паспорту бюджетної програми на 2020 рік, затвердженої наказом Державного агентства автомобільних доріг України №57 від 14.02.2020;

у 2021 році об'єкт, який є предметом контракту, не включено до переліку об'єктів, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

Cуд вирішив, що відсутність у боржника необхідних коштів або взяття ним зобов'язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень не звільняє його від обов'язку виконати зобов'язання.

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Економічна правда