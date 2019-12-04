Дефолт китайських компаній на 17 мільярдів доларів б'є рекорди

У Китаї вже зафіксовано принаймні 15 випадків дефолту з початку листопада, їх загальна сума становила 120,4 мільярда юанів (17,1 млрд доларів), що в рази перевищує річний рекорд 2018 року в 121,9 млрд юанів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китай наближається до чергового рекордного року дефолту неофшорних облігацій, таким чином перевіряючи здатність уряду зберігати стабільність на фінансових ринках на тлі загального уповільнення економіки.

Невиконані фінансові зобов'язання займають невелику частку китайського ринку корпоративних облігацій на загальну суму 4,4 трильйона доларів, але вони викликають побоювання для їх подальшого розповсюдження, оскільки інвестори таким чином намагаються визначити, які компанії користуються підтримкою Пекіна.

В цьому році фінансові проблеми в Китаї поширилися на найрізноманітніші галузі - від забудовників і виробників сталі до фірм, що займаються розробкою нових джерел енергії, і виробників програмного забезпечення.

Наприклад, Tewoo Group Co., великий дистриб'ютор сировинних товарів з Тяньцзінь, може стати найбільшим державним підприємством, яке допустить дефолт на ринку доларових облігацій за більш ніж 20 років.

Нещодавно компанія запропонувала план реструктуризації боргу, який тягне за собою глибокі збитки для інвесторів або обмін на нові облігації зі значно більш низькою прибутковістю.

Tewoo Group, цілком ймовірно, не виконає своїх зобов'язань за облігаціями на суму 300 мільйонів доларів, погашення яких 16 грудня було одним з пунктів, включених до плану менеджерів по офшорній заборгованості компанії.



Нагадуємо:

Труднощі, які після десятиліть зростання відчуває китайська економіка, пов'язані з її структурними проблемами, а також триваючою торговельною війною з США.

Сторони заявляють про готовність підписати першу частину торгової угоди найближчого часу, але дата поки не призначена.

Разом з тим залишається трохи більше двох тижнів до моменту, коли США мають намір ввести чергову партію мит на китайський імпорт.

Перешкодити угоді може і прийнятий Сенатом законопроєкт про захист демократії в Гонконзі.