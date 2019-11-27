Велика китайська держкорпорація може допустити дефолт

Китайський промисловий гігант Tewoo Group вже в грудні може допустити дефолт на ринку доларових облігацій.

Про це пише Bloomberg.

У 2018 році Tewoo перебувала на 132 місці в списку Fortune Global 500 (найбільші за розміром виручки компанії). Її виручка досягала 66,6 мільярдів доларів, прибуток - 122 мільйони доларів.

У матеріалі наголошується, що це найбільше за останні пару десятків років держпідприємство, яке може виявитися не в змозі виконувати зобов'язання перед інвесторами.

Щоб впоратися з проблемою, Tewoo запропонувала інвесторам безпрецедентний план реструктуризації боргу, який тягне для них серйозні втрати, або обмін на нові папери з куди більш низькою прибутковістю. Тепер у них є близько двох тижнів, щоб вирішити, чи погодяться вони на втрати 64 відсотків або нададуть перевагу відстрочці.

Пропозиція з'явилася після того, як минулого тижня компанія попросила один з банків дати гарантії виплати за відсотками облігацій на 500 мільйонів доларів. Решта паперів на 1,6 мільярда такого захисту не мають.

Ймовірний дефолт такої великої компанії вказує, що Пекіну стає все складніше рятувати навіть держпідприємства. Також експерти не виключають, що проблеми Tewoo поширяться і на пов'язані з ним компанії.

Труднощі, які після десятиліть зростання відчуває китайська економіка, пов'язані з її структурними проблемами, а також триваючою торговельною війною з США.

Нагадуємо:

Сторони заявляють про готовність підписати першу частину торгової угоди найближчого часу, але дата поки не призначена.

Разом з тим залишається трохи більше двох тижнів до моменту, коли США мають намір ввести чергову партію мит на китайський імпорт.

Перешкодити угоді може і прийнятий Сенатом законопроєкт про захист демократії в Гонконзі.