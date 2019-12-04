Дефолт китайских компаний на 17 миллиардов долларов скоро побьет рекорд

В Китае уже зафиксировано как минимум 15 cлучаев дефолта с начала ноября, их общая сумма составила 120,4 миллиардов юаней (17,1 млрд долларов), что в разы превышает годовой рекорд 2018 года в 121,9 млрд юаней

Об этом сообщает Bloomberg.

Китай приближается к очередному рекордному году дефолту неофшорных облигаций, таким образом проверяя способность правительства сохранять стабильность на финансовых рынках на фоне общего замедления экономики.

Невыполненые финансовые обязательства занимают небольшую долю китайского рынка корпоративных облигаций на общую сумму 4,4 триллиона долларов, но они вызывают опасения для их возможного распостранения, поскольку инвесторы таким образом пытаются определить, какие компании пользуются поддержкой Пекина.

В этом году финансовые проблемы в Китае распространились на самые разные отрасли - от застройщиков и производителей стали до фирм, занимающихся разработкой новых источников энергии, и производителей программного обеспечения.

Например, Tewoo Group Co., крупный дистрибьютор сырьевыми товарами из Тяньцзинь, может стать самым крупным государственным предприятием, которое допустит дефолт на рынке долларовых облигаций за более чем 20 лет.

Недавно компания предложила план реструктуризации долга, который влечет за собой глубокие убытки для инвесторов или обмен на новые облигации со значительно более низкой доходностью.

Tewoo Group, по всей вероятности, не выполнит своих обязательств по облигациям на сумму 300 миллионов долларов, погашения которых 16 декабря являлось одной из пунктов, включенных в план менеджеров по оффшорной задолженности компании.



Напомним:

Трудности, которые после десятилетий роста испытывает китайская экономика, связаны с ее структурными проблемами, а также продолжающейся торговой войной с США.

Стороны заявляют о готовности подписать первую часть торгового соглашения в самое ближайшее время, но дата пока не назначена.

Вместе с тем остается чуть более двух недель до момента, когда США намерены ввести очередную партию пошлин на китайский импорт.

Помешать сделке может и принятый Сенатом законопроект о защите демократии в Гонконге.