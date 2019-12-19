В Дніпропетровській ОДА показали, як буде виглядати новий аеропорт

Компанія Airport Consulting Vienna представила свою візуалізацію того, яким може бути новий термінал аеропорту в Дніпрі.

Відповідну інформацію ЦТС надали в Дніпропетровській ОДА.

Згідно з поясненнями, "будівля буде максимально функціональним, при цьому буде мати стильний і легкий дизайн".

"Сучасні повітряні ворота відкриють Дніпропетровську область для всього світу. Для нас це - проект номер один", - прокоментував Олександр Бондаренко, голова ОДА.

Він нагадав, що проект втілюватимуть на умовах державно-приватного партнерства.

Новий міжнародний термінал і VIP-термінал в єдиному комплексі побудує українська промислово-фінансова група DCH, яка належить Олександру Ярославському.

ЗПС аеропорту побудують за державні кошти.

Також нагадаємо, що не відбулися вже два тендери з проектування ЗПС аеропорту в Дніпрі.

18 грудня, був оголошений третій тендер.На будівництво аеродрому держава повинна виділити 1,2 млрд грн