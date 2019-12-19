В Дніпропетровській ОДА показали, як буде виглядати новий аеропорт
Компанія Airport Consulting Vienna представила свою візуалізацію того, яким може бути новий термінал аеропорту в Дніпрі.
Відповідну інформацію ЦТС надали в Дніпропетровській ОДА.
Згідно з поясненнями, "будівля буде максимально функціональним, при цьому буде мати стильний і легкий дизайн".
"Сучасні повітряні ворота відкриють Дніпропетровську область для всього світу. Для нас це - проект номер один", - прокоментував Олександр Бондаренко, голова ОДА.
Він нагадав, що проект втілюватимуть на умовах державно-приватного партнерства.
Новий міжнародний термінал і VIP-термінал в єдиному комплексі побудує українська промислово-фінансова група DCH, яка належить Олександру Ярославському.
ЗПС аеропорту побудують за державні кошти.
Також нагадаємо, що не відбулися вже два тендери з проектування ЗПС аеропорту в Дніпрі.
18 грудня, був оголошений третій тендер.На будівництво аеродрому держава повинна виділити 1,2 млрд грн
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