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В Дніпропетровській ОДА показали, як буде виглядати новий аеропорт

Четвер, 19 грудня 2019, 20:23
 

Компанія Airport Consulting Vienna представила свою візуалізацію того, яким може бути новий термінал аеропорту в Дніпрі.

Відповідну інформацію ЦТС надали в Дніпропетровській ОДА.

 

Згідно з поясненнями, "будівля буде максимально функціональним, при цьому буде мати стильний і легкий дизайн".

"Сучасні повітряні ворота відкриють Дніпропетровську область для всього світу. Для нас це - проект номер один", - прокоментував Олександр Бондаренко, голова ОДА.

Він нагадав, що проект втілюватимуть на умовах державно-приватного партнерства.

 

Новий міжнародний термінал і VIP-термінал в єдиному комплексі побудує українська промислово-фінансова група DCH, яка належить Олександру Ярославському.

ЗПС аеропорту побудують за державні кошти.

Також нагадаємо, що не відбулися вже два тендери з проектування ЗПС аеропорту в Дніпрі.

18 грудня, був оголошений третій тендер.На будівництво аеродрому держава повинна виділити 1,2 млрд грн

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аеропорт авіа

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