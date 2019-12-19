В Днепропетровской ОДА показали, как будет выглядить новый аеропорт

Компания Airport Consulting Vienna представила свою визуализацию того, каким может быть новый терминал аэропорта в Днепре.

Соответствующую информацию ЦТС предоставили в Днепропетровской ОГА.

Согласно пояснениям, "здание будет максимально функциональным, при этом будет иметь стильный и "легкий" дизайн".

"Современные воздушные ворота откроют Днепропетровскую область для всего мира. Для нас это - проект номер один", - прокомментировал Александр Бондаренко, председатель ОГА.

Он напомнил, что проект будут воплощать на условиях ГЧП. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе построит украинская промышленно-финансовая группа DCH. ВПП аэропорта построят за государственные средства.

Также напомним, что не состоялось уже два тендера по проектированию ВПП аэропорта в Днепре.

18 декабря, был объявлен третий тендер.

На строительство аэродрома государство должно выделить 1,2 млрд грн