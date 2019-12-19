Все разделы
Укр / Рус

В Днепропетровской ОДА показали, как будет выглядить новый аеропорт

Четверг, 19 декабря 2019, 20:23
 

Компания Airport Consulting Vienna представила свою визуализацию того, каким может быть новый терминал аэропорта в Днепре.

Соответствующую информацию ЦТС предоставили в Днепропетровской ОГА.

Согласно пояснениям, "здание будет максимально функциональным, при этом будет иметь стильный и "легкий" дизайн".

 

"Современные воздушные ворота откроют Днепропетровскую область для всего мира. Для нас это - проект номер один", - прокомментировал Александр Бондаренко, председатель ОГА.

Он напомнил, что проект будут воплощать на условиях ГЧП. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе построит украинская промышленно-финансовая группа DCH. ВПП аэропорта построят за государственные средства.

 

Также напомним, что не состоялось уже два тендера по проектированию ВПП аэропорта в Днепре.

18 декабря, был объявлен третий тендер. 

На строительство аэродрома государство должно выделить 1,2 млрд грн

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

аэропорт авиа

powered by lun.ua
Материалы по теме
В аэропорту Вильнюса открыли площадку для наблюдения за самолетами 13 декабря 2019, 19:12
С начала года пассажиропоток аэропорта "Львов" вырос почти на 40% 2 декабря 2019, 12:15
Генпрокуратура провела обыски в одесском аэропорту 2 декабря 2019, 11:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!