В Днепропетровской ОДА показали, как будет выглядить новый аеропорт
Компания Airport Consulting Vienna представила свою визуализацию того, каким может быть новый терминал аэропорта в Днепре.
Соответствующую информацию ЦТС предоставили в Днепропетровской ОГА.
Согласно пояснениям, "здание будет максимально функциональным, при этом будет иметь стильный и "легкий" дизайн".
"Современные воздушные ворота откроют Днепропетровскую область для всего мира. Для нас это - проект номер один", - прокомментировал Александр Бондаренко, председатель ОГА.
Он напомнил, что проект будут воплощать на условиях ГЧП. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе построит украинская промышленно-финансовая группа DCH. ВПП аэропорта построят за государственные средства.
Также напомним, что не состоялось уже два тендера по проектированию ВПП аэропорта в Днепре.
18 декабря, был объявлен третий тендер.
На строительство аэродрома государство должно выделить 1,2 млрд грн
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