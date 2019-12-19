Пошуковик житла ЛУН та сервіс оренди Dobovo об’єдналися

Найбільший український сервіс для пошуку житла та платформа подобового бронювання квартир об’єднали бізнеси.

Про це повідомив співзасновник ЛУН, Андрій Міма на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні з радістю хочемо оголосити про об'єднання зусиль з компанією Dobovo - найкращим українським сервісом онлайн-бронювання квартир подобово.

Dobovo.com - конкурент Airbnb і Booking, і ми сподіваємося, що разом ми будемо сильніше і зможемо створити конкуренцію цим зарубіжним сервісів", - написав він.

Також, тепер на сайті Dobovo до назви компанії додалося "by ЛУН".