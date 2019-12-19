Пошуковик житла ЛУН та сервіс оренди Dobovo об’єдналися
Четвер, 19 грудня 2019, 16:05
Найбільший український сервіс для пошуку житла та платформа подобового бронювання квартир об’єднали бізнеси.
Про це повідомив співзасновник ЛУН, Андрій Міма на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні з радістю хочемо оголосити про об'єднання зусиль з компанією Dobovo - найкращим українським сервісом онлайн-бронювання квартир подобово.
Dobovo.com - конкурент Airbnb і Booking, і ми сподіваємося, що разом ми будемо сильніше і зможемо створити конкуренцію цим зарубіжним сервісів", - написав він.
Також, тепер на сайті Dobovo до назви компанії додалося "by ЛУН".
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