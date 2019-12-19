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Поисковик жилья ЛУН и сервис аренды Dobovo объединились

Четверг, 19 декабря 2019, 16:05

Крупнейший украинский сервис для поиска жилья и платформа посуточного бронирования квартир объединили бизнесы.

Об этом сообщил сооснователь ЛУН, Андрей Мима на своей странице в Facebook.

"Сегодня с радостью хотим объявить об объединении усилий с компанией Dobovo - лучшим украинским сервисом онлайн-бронирования квартир посуточно.

Dobovo.com - конкурент Airbnb и Booking, и мы надеемся, что вместе мы будем сильнее и сможем создать конкуренцию этим зарубежным сервисов", - написал он.

Также, теперь на сайте Dobovo к названию компании добавилось "by ЛУН".

 

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жилье

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