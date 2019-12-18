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Кабмін оголосив черговий конкурс на посаду глави Будівельної інспекції

Середа, 18 грудня 2019, 17:36

Кабмін оголосив конкурсний відбір на посаду голови Державної архітерктурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Про це у Facebook повідомила народний депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк.

"В рамках анонсованої реформи ДАБІ, уряд оголошує конкурс на посаду голови цієї інспекції (адже донині кандидатур, які б виправдали всі очікування, так і не знайшлося)", - написала вона.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Шуляк уточнила, що відповідне розпорядження Кабмін затвердив на засіданні в середу.

За її словами, щоб стати головою ДАБІ, потрібно мати:

  • вищу освіту не нижче магістра
  • загальний стаж роботи від 7 років
  • досвід роботи на посадах держслужби "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування (чи досвід роботи на керівних посадах у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду – не менше трьох років або досвід реформування чи управління змінами у великих організаціях.

Нагадаємо:

Обов'язки глави ДАБІ з жовтня 2019 року виконує Олександр Строкач.

У вересні рішенням Кабміну з посади голови ДАБІ було звільнено Сергія Кузьміна, а також його першого заступника Валерія Філончука.

Економічна правда

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