Кабмин объявил очередной конкурс на должность главы Строительной инспекции

Кабмин объявил конкурсный отбор на должность главы Государственной архитерктурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Об этом в Facebook сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк.

"В рамках анонсированной реформы ГАСИ, правительство объявляет конкурс на должность главы этой инспекции (ведь по сей день кандидатур, которые оправдали все ожидания, так и не нашлось)", - написала она.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Шуляк уточнила, что соответствующее распоряжение Кабмин утвердил на заседании в среду.

По ее словам, чтобы стать главой ГАСИ, нужно иметь:

высшее образование не ниже магистра

общий стаж работы от 7 лет

опыт работы на должностях госслужбы "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления (или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и надзора - не менее трех лет или опыт реформирования или управления изменениями в крупных организациях.

Напомним:

Обязанности главы ГАСИ с октября 2019 года исполняет Александр Строкач.

В сентябре решением Кабмина с должности главы ГАСИ был уволен Сергей Кузьмин, а также его первый заместитель Валерий Филончук.

Экономическая правда