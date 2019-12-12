Зеленський обговорив з президентом Єврокомісії транзит газу і "нормандський саміт"

Президент України Володимир Зеленський поінформував очільницю Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн про підсумки саміту у "Нормандському форматі," який відбувся 9 грудня в Парижі, та наголосив на важливості виконання Російською Федерацією досягнутих домовленостей.

Зеленський і фон дер Ляєн у четвер провели телефонну розмову, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву Офісу президента.

"Урсула фон дер Ляєн привітала зусилля української сторони, докладені з метою відновлення переговорів у Нормандському форматі, та досягнення вагомих результатів зустріч", - йдеться у заяві.

Зазначається, що окремим питанням було забезпечення безперебійного транзиту газу газопроводами України та перспективам укладення нової угоди з Російською Федерацією. Домовлено продовжити відповідну роботу, зокрема за підтримки нового складу Європейської комісії у тристоронньому форматі.

"У контексті досягнення домовленостей з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової програми розширеного фінансування президент України та президент Європейської комісії узгодили кроки, необхідні для виділення найближчим часом другого траншу макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 500 млн євро", - йдеться у заяві.

Зеленський також запропонував віднайти шляхи для якнайшвидшого підписання Угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір.

Європейська правда