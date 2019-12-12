Все разделы
Укр / Рус

Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии транзит газа и "нормандский саммит"

Четверг, 12 декабря 2019, 16:06

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен об итогах саммита в "нормандской формате", который состоялся 9 декабря в Париже, и подчеркнул важность выполнения Российской Федерацией достигнутых договоренностей.

Зеленский и фон дер Ляйен в четверг провели телефонный разговор, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Офиса президента.

"Урсула фон дер Ляйен приветствовала усилия украинской стороны, приложенные с целью возобновления переговоров в нормандских формате, и достижения весомых результатов встречи", - говорится в заявлении.

Отмечается, что отдельным вопросом было обеспечение бесперебойного транзита газа по газопроводам Украины и перспективы заключения нового соглашения с Российской Федерацией. Договорились продолжить соответствующую работу, в частности при поддержке нового состава Еврокомиссии в трехстороннем формате.

"В контексте достижения договоренностей с Международным валютным фондом по новой программе расширенного финансирования президент Украины и президент Европейской комиссии согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 млн евро", - говорится в заявлении.

Зеленский также предложил найти пути для скорейшего подписания Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Еврокомиссия Зеленский
powered by lun.ua
Материалы по теме
ЕС предложил схему транзитного договора между Украиной и Россией — Оржель 28 октября 2019, 20:45
Трехсторонние газовые переговоры прошли неудачно — ЕК 28 октября 2019, 19:40
Еврокомиссия официально анонсировала трехсторонние переговоры по транзиту газа 18 сентября 2019, 17:13
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!