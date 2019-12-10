Нафтогаз: Україна та РФ не домовилися про нові газові контракти
Україна та Росія не досягли домовленості про новий контракт на транзит та постачання газу за підсумками переговорів президентів.
Про це заявив журналістам у Єлисейському палаці виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє з Парижа кореспондент "Європейської правди".
За його словами, переговори за участю президентів не принесли кінцевої домовленості щодо нового контракту.
"Ми домовилися, що будемо і далі домовлятися", - сказав він.
Вітренко наголосив, що подальші переговори, як і раніше, триватимуть за участю Євросоюзу, у тристоронньому форматі.
Раніше повідомлялося, що на переговорах у Парижі до Путіна й Зеленського приєдналися представник "Нафтогазу", міністр Олексій Оржель та їхні російські колеги. Україна наполягала на підписанні довготермінового контракту.
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