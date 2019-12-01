Facebook вперше поставив позначку "фейк" під дописом
Неділя, 1 грудня 2019, 14:34
Уряд Сінгапуру зобов’язав Facebook розмістити позначку "фейк" під дописом одного з користувачів соцмережі.
Джерело: DW
Деталі: На думку влади, у пості є неправдива інформація.
Facebook, відповідно до внутрішніх правил, повідомив про це користувача. Зміни в сам текст допису не вносились.
Звернутатись уряду Сінгапуру з вимогою виправляти дописи користувачів дозволяє нещодавно ухвалений закон про боротьбу з фейковими новинами.
У той же час, у Facebook висловили сподівання, що ця законодавча ініціатива не впливатиме негативно на свободу слова, а його імплементація буде "зваженою і прозорою".
Українська правда
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