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Facebook вперше поставив позначку "фейк" під дописом

Неділя, 1 грудня 2019, 14:34

Уряд Сінгапуру зобов’язав Facebook розмістити позначку "фейк" під дописом одного з користувачів соцмережі.

Джерело: DW

Деталі: На думку влади, у пості є неправдива інформація. 

Facebook, відповідно до внутрішніх правил, повідомив про це користувача. Зміни в сам текст допису не вносились.  

Звернутатись уряду Сінгапуру з вимогою виправляти дописи користувачів дозволяє нещодавно ухвалений закон про боротьбу з фейковими новинами. 

У той же час, у Facebook висловили сподівання, що ця законодавча ініціатива не впливатиме негативно на свободу слова, а його імплементація буде "зваженою і прозорою".

Українська правда

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