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Facebook впервые поставил отметку "фейк" под постом

Воскресенье, 1 декабря 2019, 14:34

Правительство Сингапура обязало Facebook разместить отметку "фейк" под постом одного из пользователей соцсети.

Источник: DW

Детали: По мнению властей, в посте есть ложная информация.

Facebook, в соответствии с внутренними правилами, сообщил об этом пользователя. Изменения в сам текст сообщения не вносились.

Обращаться с требованием исправлять сообщения правительству Сингапура позволяет недавно принятый закон о борьбе с фейковых новостями.

В то же время, в Facebook выразили надежду, что такая законодательная инициатива не повлияет негативно на свободу слова, а его имплементация будет "взвешенной и прозрачной".

Украинская правда

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