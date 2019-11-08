Маск: На створення колонії на Марсі знадобиться 20 років

Для створення поселення на Марсі необхідно буде спорудити і запустити близько тисячі ракет Starship, а на розвиток інфраструктури піде до 20 років.

Про це написав глава SpaceX Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter.

Маск пояснив, що для створення колонії на Марс необхідно доставити "мільйони тонн" обладнання і ресурсів, але оскільки Земля та Марс зближуються тільки раз на два роки, проводити запуски постійно не вийде.

Робота над Starship ще не завершена. Маск представив проект багаторазової ракети у вересні 2019 року. За його розрахунками, перші польоти Starship з екіпажем на орбіту можуть початися в середині 2020 року. Глава SpaceX розраховує, що до моменту будівництва бази на Марсі кожен політ Starship буде обходитися компанії не дорожче, ніж в 2 млн доларів.

Starship розрахований на максимально повторне використання і зможе літати в космос до трьох разів на добу з перервами на обслуговування і дозаправку. Один корабель зможе здійснювати близько тисячі польотів на рік, сподівається глава SpaceX.

"Якщо ми побудуємо стільки ж кораблів Starship, скільки у нас ракет Falcon - тобто близько сотні, - і кожен буде доставляти на орбіту 100 тонн вантажу, то пропускна здатність досягне 10 млн тонн корисного навантаження на рік", - написав Маск.

За його оцінкою, наразі всі існуючі космічні апарати доставляють на орбіту близько 500 тонн корисного вантажу щорічно.

Видання TechCrunch зазначає, що перш ніж приступити до створення колонії на Марсі, людство повинно зробити як мінімум один пілотований політ на планету.

SpaceX планує відправити перший вантажний корабель на Марс у 2022 році, а першу місію з екіпажем - не раніше 2024 року.

Економічна правда