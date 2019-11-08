Маск: На создание колонии на Марсе потребуется 20 лет

Для создания поселения на Марсе потребуется построить и запустить около тысячи ракет Starship, а на развитие инфраструктуры уйдёт до 20 лет.

Об этом написал глава SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.

Маск объяснил, что для создания колонии на Марс необходимо доставить "миллионы тонн" оборудования и ресурсов, но так как Земля и Марс сближаются только раз в два года, проводить запуски постоянно не получится.

Работа над Starship ещё не завершена. Маск представил проект многоразовой ракеты в сентябре 2019 года. По его расчётам, первые полёты Starship с экипажем на орбиту могут начаться в середине 2020 года. Глава SpaceX рассчитывает, что к моменту строительства базы на Марсе каждый полёт Starship будет обходиться компании не дороже, чем в 2 млн долларов.

Starship рассчитан на максимально повторное использование и сможет летать в космос до трёх раз в сутки с перерывами на обслуживание и дозаправку. Один корабль сможет совершать около тысячи полётов в год, надеется глава SpaceX.

"Если мы построим столько же кораблей Starship, сколько у нас ракет Falcon — то есть около сотни, — и каждый будет доставлять на орбиту 100 тонн груза, то пропускная способность достигнет 10 млн тонн полезной нагрузки в год", — написал Маск.

По его оценке, сейчас все существующие космические аппараты доставляют на орбиту около 500 тонн полезного груза ежегодно.

Издание TechCrunch отмечает, что прежде чем приступить к созданию колонии на Марсе, человечество должно совершить как минимум один пилотируемый полёт на планету.

SpaceX планирует отправить первый грузовой корабль на Марс в 2022 году, а первую миссию с экипажем — не раньше 2024 года.

Экономическая правда