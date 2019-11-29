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Зміна законів і розбудова IT-інфраструктури: у Мін'юсті розповіли, як боротимуться з рейдерством

П'ятниця, 29 листопада 2019, 14:56

Міністерство юстиції планує побороти рейдерські захоплення власності шляхом зміни законодавства, розбудови IT-інфрастуктури та перезавантаження персоналу в органах реєстрації.

Про це заявив голова міністерства Денис Малюська, передає пресслужба уряду.

"З першого вересня було зроблено величезну кількість роботи, ще більше ми плануємо зробити до кінця цього року. У нас є 3 напрями, за якими ми боремось з рейдерством.

Перший – це перезавантаження персоналу. Другий – удосконалення законодавства, яке містить багато прогалин та недоліків. Третій – розбудова ІТ інфраструктури: впровадження ризик модулів, MobileID та інших сучасних технологій, що знизить ризики незаконного втручання людини в систему", – розповів міністр.

За його словами, за перші місяці роботи було реалізовано 12 пунктів із 22 дорожньої карти з протидії рейдерству.

Він також зазначив, що більше половини пріоритетів роботи відомства направлені саме на боротьбу з рейдерством.

Економічна правда

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рейдерство Мін'юст

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