Изменение законов и развитие IT-инфраструктуры: в Минюсте рассказали, как будут бороться с рейдерством

Министерство юстиции планирует побороть рейдерские захваты собственности путем изменения законодательства, развития IT-инфрастуктуры и перезагрузки персонала в органах регистрации.

Об этом заявил глава министерства Денис Малюська, передает пресс-служба правительства.

"С первого сентября было сделано огромное количество работы, еще больше мы планируем сделать до конца этого года. У нас есть 3 направления, по которым мы боремся с рейдерством.

Первый - это перезагрузка персонала. Второй - совершенствование законодательства, которое содержит много пробелов и недостатков. Третий - развитие IT инфраструктуры: внедрение риск-модулей, MobileID и других современных технологий, что снизит риски незаконного вмешательства человека в систему", - рассказал министр.

По его словам, за первые месяцы работы было реализовано 12 пунктов из 22 дорожной карты по противодействию рейдерству.

Он также отметил, что более половины приоритетов работы ведомства направлены именно на борьбу с рейдерством.

Экономическая правда