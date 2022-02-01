Земельне рейдерство: що робити фермерам і державі

Земельне рейдерство – болюча тема. Для деяких господарств воно стає питанням не лише фінансових втрат, а й життя та здоров'я їх власників.

Відкриття ринку землі загострило страхи малих виробників, хоча статистика каже, що пік рейдерських захоплень земель припав на 2019 рік – 766 випадків.

Тоді доводилося стикалися з відвертим криміналом: власників господарств убивали, щоб заволодіти їх землею.

Досвід показав: коли є реакція громадськості і правоохоронців, ці справи можна вирішити і повернути господарства. Хоча в деяких випадках суди тривають.

Проблемам легше запобігти, тому з партнерами з "Громадської антирейдерської платформи", створеної за підтримки програми USAID "Агро", розбираємося, що слід зробити, аби рейдерство в Україні зникло.

Що потрібно від держави

Боротьба з рейдерством – це дорога з двостороннім рухом. Хоча фермер сам повинен знати, як захистити землю, держава має надати йому інструменти для захисту. Зʼясуймо, де в законодавстві є пробоїни і як їх залатати.

По-перше, Кабмін не визначив критерії ризикових реєстраційних дій, через що не запрацював відповідний автоматичний моніторинг, хоча він передбачений.

По-друге, державні реєстратори не мають доступу до Єдиного реєстру судових рішень і не можуть перевіряти достовірність інформації в судових рішеннях. Такий доступ необхідний, враховуючи закритість персональних даних реєстру.

По-третє, належним чином не працює взаємодія між Державним реєстром прав та іншими інформаційними системами державних органів (Єдиним державним реєстром судових рішень та Державним земельним кадастром).

По-четверте, з липня 2021 року належним чином не працює тестування державних реєстраторів.

Ці заходи передбачені законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності", який набув чинності 2 листопада 2019 року, а отже, мають бути забезпечені державою.

Що робити фермерам

Кожен знає, що ділянку можуть відібрати попри наявність закону, тому потрібно прораховувати ризики і завжди бути на крок попереду. Що це означає?



1. Аналіз та застосування законодавчих новел. Усі законодавчі зміни є рухом уперед, що вимагає від власника постійного вдосконалення управління.



2. Поточний правовий та бухгалтерський професійний супровід діяльності господарства. Як показує практика, до юристів чи інших фахівців власники бізнесу звертаються тільки тоді, коли рейдерська атака вже відбулася.



3. Належний захист активів підприємства з точки зору документального оформлення прав на землю і захисту поля фахівцями у сфері безпеки. З року в рік трапляються випадки фізичного захоплення врожаю в період жнив.

І держава, і фермери однаково зацікавлені, щоб право власності на землю було непохитним і гарантованим не лише де-юре, а й де-факто. Не буду тішити ілюзіями, що рейдерству легко покласти край, але щиро вірю, що ці кроки суттєво ускладнять незаконне заволодіння чужим майном.