Мінекономіки проведе комплексну перевірку Держгеокадастру

Кабінет міністрів доручив Мінекономіки провести у місячний термін комплексну перевірку роботи Держгеокадастру та її територіальних органів.

Про це у Facebook повідомив голова Мінекономіки Тимофій Милованов.

Зокрема, перевірятиметься дотримання вимог законодавства під час розпорядження землями сільгосппризначення держвласності та реєстрації земельних ділянок.

Кабмін також доручив Геокадастру відсторонити всіх керівників та заступників керівників регіональних відділень.

Милованов також нагадав, що Кабмін призначив головою Держгеокадастру Дениса Башлика, який переміг у відповідному конкурсі.

Башлик у 2016-2017 роках був головним спеціалістом відділу міжнародних відносин департаменту міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру у Луганскій області. З 2017 року очолював департамент міжнародної співпраці та ринку земель Держгеокадастру.

Економічна правда