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Минэкономики проведет комплексную проверку Госгеокадастра

Четверг, 28 ноября 2019, 18:13

Кабинет министров поручил Минэкономики провести в месячный срок комплексную проверку работы Держгеокадастру и ее территориальных органов.

Об этом в Facebook сообщил глава Минэкономики Тимофей Милованов.

В частности, будет проверяться соблюдение требований законодательства при распоряжении землями сельхозназначения госсобственности и регистрации земельных участков.

Кабмин также поручил Геокадастру отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений.

Милованов также напомнил, что Кабмин назначил главой Госгеокадаструа Дениса Башлыка, который победил в соответствующем конкурсе.

Башлык в 2016-2017 годах был главным специалистом отдела международных отношений департамента международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра в Луганской области. С 2017 года возглавлял департамент международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра.

Экономическая правда

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Минэкономики

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