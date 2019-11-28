Минэкономики проведет комплексную проверку Госгеокадастра
Кабинет министров поручил Минэкономики провести в месячный срок комплексную проверку работы Держгеокадастру и ее территориальных органов.
Об этом в Facebook сообщил глава Минэкономики Тимофей Милованов.
В частности, будет проверяться соблюдение требований законодательства при распоряжении землями сельхозназначения госсобственности и регистрации земельных участков.
Кабмин также поручил Геокадастру отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений.
Милованов также напомнил, что Кабмин назначил главой Госгеокадаструа Дениса Башлыка, который победил в соответствующем конкурсе.
Башлык в 2016-2017 годах был главным специалистом отдела международных отношений департамента международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра в Луганской области. С 2017 года возглавлял департамент международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра.
Экономическая правда
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