Чому не запрацювало Експортно-кредитне агентство?

Довкола державного Експортно-кредитного агентства України розгортається настільки безпрецедентна та цинічна ситуація, що це потребує суспільного розголосу та негайної реакції з боку уряду та Верховної Ради. Ідеться про реальну загрозу економічній безпеці України.

Міністерство економіки поновило на посаді виконуючого обов’язки голови правління Експортно-кредитного агентства, що належить державі Україна, Руслана Гашева.

Того самого пана Гашева, якого на початку листопада (тобто менше місяця тому) було звільнено з цієї посади за незадовільні результати фінансово-господарської діяльності.

Перекладаю з канцелярської мови – мовою фактів: за рік, так би мовити, "роботи" пану Гашеву вдалося неможливе: маючи всі необхідні інструменти (державне фінансування, укомплектований штат і підтримку уряду), не зробити нічого. І показати буквально "нульовий результат".

Чим він займався цілий рік, крім регулярного подання клопотань про отримання премій для себе та своїх прибічників, незрозуміло.

Під умілим керівництвом Гашева за 9 місяців державне агентство отримало дохід у розмірі лише 116 тис. грн. Натомість видатки агентства за цей час сягнули 19,5 млн грн.

Пріоритети Гашева наочно ілюструють, запроваджені ним подвійні стандарти: Гашев пропонує зменшити дохідну частину агентства вдвічі (з 24 до 12 млн. грн.) і збільшити йому зарплату в шість разів: із 900 тис. до майже 5,5 мільйонів грн.

Профільний парламентський Комітет з питань економічного розвитку, який був просто шокований фаховою некомпетентністю Гашева, звернувся в Міністерство економіки. Як результат Гашева звільнено наказом Міністра.

Так от після пана Гашева, як результат його кропіткої річної роботи залишились лише обіцянки та презентації рівня курсової роботи першокурсника.

Не було вжито жодних заходів, задля виконання основної мети створення агентства – стимулювання масштабної експансії експорту.

Не було отримано жодного результату від спроб запровадження паном Гашевим портфельного методу страхування банківських кредитів.

За рік не було налагоджено плідної співпраці з жодним із українських банків. Також за рік не було введено жодного нового продукту для підтримки експорту.

Натомість у пана Гашева завжди знаходились виправдання перед громадськістю за нульовий результат – чи то 351-ша постанова НБУ, чи то недосконалість податкового кодексу або закону про держзакупівлі. Це все ми чули протягом року. Дивлячись на табло з нульовим результатом.

Перша віце-прем'єр-міністр України, Міністр економіки Юлія Свириденко, до свого призначення, виступаючи з трибуни Верховної Ради запевнила народних депутатів, що вважає своїм першочерговим завданням підтримку українського експорту шляхом повноцінного запуску Експортно-кредитного агентства. А після призначення поновила на посаді пана Гашева.

Ми всі чули під час пресмарафону Президента України, що він задоволений Юлією Свириденко. Цитую: "У нас нарешті з'явився Міністр економіки". І що ж робить цей Міністр економіки?

Поновлює на посаді людину, яка скомпрометувала себе фаховою некомпетентністю та абсолютною відсутністю результатів. То що ж це – помилка Президента при виборі Міністра?

Чи помилка Міністра при призначенні керівника агентства, бо завдання Президента точно не може бути виконано такими керівниками, як пан Гашев. Який заявляв про плани підтримки експорту на 3 мільярди грн, а станом на сьогодні – підтримано експорту на 24 мільйони. Це в 125 (!) разів менше заявленого. Тобто менше 1 відсотка.

Питання до пані Міністра: чому скасований конкурс на обрання нового складу Наглядової Ради, чому не оголошений конкурс на заміщення посади Голови правління ЕКА фаховою людиною? Чому натомість маємо одноосібне ручне керування агентством та призначення нових-старих керівників?

Декому час зрозуміти, що ЕКА було створено не для працевлаштування Руслана Гашева та його команди. Експортно-кредитне агентство має стати драйвером розвитку українського експорту. Потужною зброєю в руках українського експортера в боротьбі за світові ринки.

Третина колективу на знак протесту звільнились із Експортно-кредитного агентства. І у колективному зверненні до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, Голови комітету з питань економічного розвитку у Верховній Раді України Дмитра Наталухи вимагає:

Прозорої та послідовної кадрової політики в ЕКА; Проведення прозорого, справедливого, публічного конкурсу на посади членів Наглядової Ради, Голови та членів Правління; Обмеження безпосереднього впливу Міністерства економіки на господарську діяльність ЕКА; Негайного відсторонення Руслана Гашева від керівництва ЕКА;

Тож, вимагаємо від Юлії Свириденко як Міністра економіки України забезпечити виконання вищезазначених вимог та у разі повторення фактів лобістських призначень на посади у державні установи чи підприємства державного сектору економіки – внести подання про звільнення її із займаної посади.