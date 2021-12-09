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Україна співпрацюватиме з Хорватією на шляху до "промислового безвізу"

Четвер, 9 грудня 2021, 09:56
 
getty images

Уряди України та Хорватії домовилися співпрацювати у сфері метрології, що необхідно для отримання Україною "промислово безвізу".

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Відповідний Меморандум про взаєморозуміння з Державним бюро метрології Хорватії було підписано 8 грудня.

"Укладання Меморандуму створить умови для подальшого розвитку двостороннього співробітництва у сфері метрології в рамках виконання положень Угоди про асоціацію в частині технічних бар’єрів в торгівлі та підготовки до укладення Угоди про "промисловий безвіз", – розповіла заступниця міністра Ірина Новікова.

Зауважується, що така співпраця є особливо актуальною в рамках проведення попередньої оціночної місії ЄС щодо готовності інфраструктури якості України до укладення угоди про відповідність, АСАА.

Укладення "промислового безвізу" визнає, що Україна є промислово розвинутою державою, де продукція виробляється відповідно до стандартів ЄС щодо якості та безпечності такої продукції. Угода дозволить виробникам продукції отримувати всі необхідні сертифікати для експорту в Україні.

Наразі Україна знаходиться на третьому етапі оцінювальних перевірок Євросоюзу, необхідних для укладання угоди. Усього етапів передбачено вісім.

Нагадуємо:

Міністерство економіки очікує на початок формульних переговорів з ЄС щодо угоди про відповідності та прийнятність промислової продукції наступного року.

Економічна правда

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