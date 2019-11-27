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До грудня 2020 року ціни на квитки УЗ можуть подорожчати на 22%

Середа, 27 листопада 2019, 17:29

У проєкті фінансового плану Укрзалізниці на 2020 рік заплановане щомісячне зростання вартості квитків на пасажирські перевезення на 2% починаючи з березня.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на проєкт фінплану УЗ.

Підкреслюється, що причиною зростання тарифів на пасажирські перевезення є необхідність збільшення доходів УЗ.

Дохід компанії планують збільшити на 13% у 2020 році, зокрема дохід від пасажирських перевезень - на 8%.

Крім цього, Укрзалізниця планує підвищувати доходи від вантажних перевезень.

Тарифи на вантажні перевезення УЗ зростатимуть на 2,5% щокварталу. Також у компанії планують продавати металобрухт.

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