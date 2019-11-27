До декабря 2020 цены на билеты УЗ могут подорожать на 22%
Среда, 27 ноября 2019, 17:29
В проекте финансового плана Укрзализныци на 2020 год запланирован ежемесячный рост стоимости билетов на пассажирские перевозки на 2% начиная с марта.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на проект финплана УЗ.
Подчеркивается, что причиной роста тарифов на пассажирские перевозки является необходимость увеличения доходов УЗ.
Доход компании планируют увеличить на 13% в 2020 году, в частности доход от пассажирских перевозок - на 8%.
Кроме этого, Укрзализныця планирует повышать доходы от грузовых перевозок.
Тарифы на грузовые перевозки УЗ будут расти на 2,5% ежеквартально. Также в компании планируют продавать металлолом.
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