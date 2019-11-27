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Укр / Рус

До декабря 2020 цены на билеты УЗ могут подорожать на 22%

Среда, 27 ноября 2019, 17:29

В проекте финансового плана Укрзализныци на 2020 год запланирован ежемесячный рост стоимости билетов на пассажирские перевозки на 2% начиная с марта.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на проект финплана УЗ.

Подчеркивается, что причиной роста тарифов на пассажирские перевозки является необходимость увеличения доходов УЗ.

Доход компании планируют увеличить на 13% в 2020 году, в частности доход от пассажирских перевозок - на 8%.

Кроме этого, Укрзализныця планирует повышать доходы от грузовых перевозок.

Тарифы на грузовые перевозки УЗ будут расти на 2,5% ежеквартально. Также в компании планируют продавать металлолом.

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Укрзализныця

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Экономическая правда
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