УЗ відкрила ще один зал очікування для військових
На вокзалі Херсона 22 листопада розпочав роботу зал очікування для військовослужбовців, який облаштували у приміщенні колишнього кафе.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Зазначається, що для комфорту відвідувачів у залі очікування є кімната для прийому їжі, санвузли, душ, місця для сидіння, телевізори, холодильники, розетки для зарядки мобільних пристроїв, доступ до інтернету.
Також військові можуть скористатися пральною машиною, прасувальною дошкою з праскою, сушаркою для білизни, мікрохвильовою піччю, кавоваркою та чайником.
Крім цього, до кінця листопада встановлять меблі для камери схову.
Нагадаємо:
Перший такий зал очікування для військовослужбовців відкрився 1 жовтня 2019 року на Центральному залізничному вокзалі в Києві. Аналогічні зали вже працюють у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Маріуполі, Миколаєві та Вінниці.
Усі зали призначені для короткочасного перебування військовослужбовців (учасників ООС) за наявності документа, що засвідчує особу, та квитка на поїзд (крім приміського сполучення).
Економічна правда
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