УЗ відкрила ще один зал очікування для військових

На вокзалі Херсона 22 листопада розпочав роботу зал очікування для військовослужбовців, який облаштували у приміщенні колишнього кафе.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що для комфорту відвідувачів у залі очікування є кімната для прийому їжі, санвузли, душ, місця для сидіння, телевізори, холодильники, розетки для зарядки мобільних пристроїв, доступ до інтернету.

Також військові можуть скористатися пральною машиною, прасувальною дошкою з праскою, сушаркою для білизни, мікрохвильовою піччю, кавоваркою та чайником.