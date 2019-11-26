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УЗ відкрила ще один зал очікування для військових

Вівторок, 26 листопада 2019, 14:52

На вокзалі Херсона 22 листопада розпочав роботу зал очікування для військовослужбовців, який облаштували у приміщенні колишнього кафе.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що для комфорту відвідувачів у залі очікування є кімната для прийому їжі, санвузли, душ, місця для сидіння, телевізори, холодильники, розетки для зарядки мобільних пристроїв, доступ до інтернету.

Також військові можуть скористатися пральною машиною, прасувальною дошкою з праскою, сушаркою для білизни, мікрохвильовою піччю, кавоваркою та чайником.

Крім цього, до кінця листопада встановлять меблі для камери схову.

Нагадаємо:

Перший такий зал очікування для військовослужбовців відкрився 1 жовтня 2019 року на Центральному залізничному вокзалі в Києві. Аналогічні зали вже працюють у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Маріуполі, Миколаєві та Вінниці.

Усі зали призначені для короткочасного перебування військовослужбовців (учасників ООС) за наявності документа, що засвідчує особу, та квитка на поїзд (крім приміського сполучення).

Економічна правда

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