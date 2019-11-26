УЗ открыла еще один зал ожидания для военных

На вокзале Херсона 22 ноября начал работу зал ожидания для военнослужащих, который обустроили в помещении бывшего кафе.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что для комфорта посетителей в зале ожидания есть комната для приема пищи, санузлы, душ, места для сидения, телевизоры, холодильники, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету.

Также военные могут воспользоваться стиральной машиной, гладильной доской с утюгом, сушилкой для белья, микроволновой печью, кофеваркой и чайником.

Кроме этого, до конца ноября установят мебель для камеры хранения.

Напомним:

Первый такой зал ожидания для военнослужащих открылся 1 октября 2019 года на Центральном железнодорожном вокзале во Киеве. Аналогичные залы уже работают во Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Мариуполе, Николаеве и Виннице.

Все залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС) при наличии документа, удостоверяющего личность, и билета на поезд (кроме пригородного сообщения).

Экономическая правда