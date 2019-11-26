В "Альфа-Банку" оприлюднили результати злиття з "Укрсоцбанком"

Після об'єднання з "Укрсоцбанком" чисті активи "Альфа-Банку" за підсумками жовтня збільшились до 71,6 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що унаслідок об'єднання балансів чисті активи банку за жовтень зросли на 9%, а з початку року - на 19%. Грошові кошти та банківські метали збільшилися в 2,5 рази (на 1,2 млрд грн) до рівня 2 млрд грн, а кошти, розміщені в Національному банку, зросли на 20% до 3,3 млрд грн.

Обсяг портфеля цінних паперів станом на 1 листопада 2019 року склав 10,5 млрд грн. У жовтні 2019 року обсяг портфеля зріс на 26% або на 2,1 млрд грн.

Кредитний портфель "Альфа-Банку" збільшився на 20% - до рівня 40 млрд грн.

Залучені кошти в результаті об'єднання балансів збільшилися на 7% до 63 млрд грн: залучені кошти юридичних осіб збільшилися на 11% до 24 млрд грн, фізичних осіб – на 7% до 34,7 млрд грн.

Також повідомляється, що чистий прибуток "Альфа-Банку" за жовтень становив 196 млн грн, а з початку 2019 року - 1,7 млрд грн.

Нагадаємо:

15 жовтня 2019 року Альфа-Банк Україна завершив об'єднання балансів та технічні роботи, пов'язані з приєднанням Укрсоцбанку, і став повним правонаступником усіх прав і зобов'язань Укрсоцбанку по відношенню до його клієнтів, партнерів і контрагентів.

Економічна правда