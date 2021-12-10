Всі розділи
Укр / Рус

"Ковідна тисяча" вакцинованим: банки відкрили уже 300 тисяч карток

П'ятниця, 10 грудня 2021, 11:50
 
unsplash

Перші банки 9 грудня почали випускати віртуальні картки для проекту "єПідтримка" - наразі всього 302 310 відкритих карток.

Про це повідомив у Telegram віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, наразі всого 302 310 відкритих карток.

Із них:

  • Монобанк - 255 039
  • Абанк - 25 611
  • Альфа-банк - 21 660.

"Інші банки проходять процес підключення. Деталі про проєкт та статус підключених банків за посиланням", - додав міністр.

Також він запросив усіх користувачів на відкрите бета-тестування послуги. Старт тестування - з 13 грудня. 

Читайте також: Як отримати і де витратити "ковідну тисячу": детальна інструкція

Нагадаємо:

6 українських банків уже беруть участь у програмі виплат по 1 тис грн вакцинованим українцям "єПідтримка" - Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, до програми долучатимуться й інші банки.

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен повністю вакцинований українець отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія". 

На цю ініціативу президента з державного бюджету виділили 11 мільярдів гривень – 8 з бюджету 2021 року і 3 з бюджету 2022. 

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

гроші коронавірус банки Monobank Альфа Банк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Ковідна тисяча" вакцинованим: у програмі поки беруть участь 6 банків 9 грудня 2021, 20:15
Як отримати і де витратити "ковідну тисячу": детальна інструкція 9 грудня 2021, 18:55
Міненерго перерахувало на держшахти 300 мільйонів на зарплати гірникам 9 грудня 2021, 18:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!