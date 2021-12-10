"Ковідна тисяча" вакцинованим: банки відкрили уже 300 тисяч карток

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Перші банки 9 грудня почали випускати віртуальні картки для проекту "єПідтримка" - наразі всього 302 310 відкритих карток.

Про це повідомив у Telegram віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, наразі всого 302 310 відкритих карток.

Із них:

Монобанк - 255 039

Абанк - 25 611

Альфа-банк - 21 660.

"Інші банки проходять процес підключення. Деталі про проєкт та статус підключених банків за посиланням", - додав міністр.

Також він запросив усіх користувачів на відкрите бета-тестування послуги. Старт тестування - з 13 грудня.

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Нагадаємо:

6 українських банків уже беруть участь у програмі виплат по 1 тис грн вакцинованим українцям "єПідтримка" - Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк, до програми долучатимуться й інші банки.

15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен повністю вакцинований українець отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія".

На цю ініціативу президента з державного бюджету виділили 11 мільярдів гривень – 8 з бюджету 2021 року і 3 з бюджету 2022.

Економічна правда