В Альфа Банку кажуть, що не планували купувати monobank

фото: альфа Банк Україна

В "Альфа Банку Україна" заявили, що не планували купувати monobank.

Про це під час круглого столу "Державні банки: валіза без ручки" сказав член наглядової ради "Альфа Банку" Роман Шпек, передає "Інтерфакс-Україна".

"Альфа Банк не мав планів купувати monobank. Наш акціонер холдинг АBH не вів переговори щодо купівлі", - сказав він.

За даними НБУ, Альфа Банк Україна на 1 жовтня 2021 року за розміром загальних активів посідав 6-е місце (115,443 млрд грн) серед 71 банку.

Найбільшими акціонерами банку опосередковано є Михайло Фрідман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Олексій Кузьмічов (16,3239%), Петро Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Італія, 9,9%), Марк Фоундейшн з дослідження ракових захворювань (3,8736%) та Андрій Косогов (3,6716%).

Нагадаємо:

Повідомялось що міжнародний консорціум на чолі з LetterOne (основні власники – російські мільярдери Михайло Фрідман, Герман Хан та їхні партнери) планував придбати українську фінтех-компанію monobank за понад 1 мільярд доларів.

Михайло Фрідман посідає 11-й рядок у рейтингу найбагатших людей Росії від Forbes з оцінкою 15,5 млрд доларів, Герман Хан – 18-й у рейтингу з оцінкою 10 млрд доларів.

У світовому рейтингу мільярдерів Фрідман на 128-му місці, Хан – на 224-му.

В Україні їм належить Альфа Банк Україна, найбільший телеком-оператор "Київстар" та IDS Borjomi (бренди "Моршинська", "Миргородська").