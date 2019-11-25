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Теsla за 3 дні отримала 200 тисяч замовлень на пікап Cybertruck

Понеділок, 25 листопада 2019, 14:12

Компанія Tesla за 3 дні після презентації електричного пікапу Cybertruck вже отримала 200 тисяч замовлень.

Про це повідомляє засновник компанії Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter.

"Вже 140 тисяч замовлень, 42% замовників вибрали пікап з двома моторами, 41% - з трьома і 17% - з одним", - написав він 23 листопада.

Після цього наступні твіти Маска виглядали так:

Також Маск зазначив, що всі замовлення надійшли без реклами і платного просування.

Нагадаємо, 22 листопада Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck з футуристичний дизайном - для дверей авто використовується той же сплав, що для ракет SpaceX, але скло на презентації все ж розбили.

Найдешевша модель Cybertruck обійдеться в 39990 доларів, модель з 300-мільним ходом - в 49990 доларів, а старша комплектація з запасом ходу в 804 кілометри буде починатися від 69990 доларів.

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Економічна правда
Укр / Рус
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