Теsla за 3 дні отримала 200 тисяч замовлень на пікап Cybertruck

Компанія Tesla за 3 дні після презентації електричного пікапу Cybertruck вже отримала 200 тисяч замовлень.

Про це повідомляє засновник компанії Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter.

"Вже 140 тисяч замовлень, 42% замовників вибрали пікап з двома моторами, 41% - з трьома і 17% - з одним", - написав він 23 листопада.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

Після цього наступні твіти Маска виглядали так:

187k — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

200k — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

Також Маск зазначив, що всі замовлення надійшли без реклами і платного просування.



Нагадаємо, 22 листопада Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck з футуристичний дизайном - для дверей авто використовується той же сплав, що для ракет SpaceX, але скло на презентації все ж розбили.

Найдешевша модель Cybertruck обійдеться в 39990 доларів, модель з 300-мільним ходом - в 49990 доларів, а старша комплектація з запасом ходу в 804 кілометри буде починатися від 69990 доларів.