Теsla за 3 дні отримала 200 тисяч замовлень на пікап Cybertruck

Компанія Tesla за 3 дні після презентації електричного пікапу Cybertruck вже отримала 200 тисяч замовлень.

Про це повідомляє засновник компанії Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter.

"Вже 140 тисяч замовлень, 42% замовників вибрали пікап з двома моторами, 41% - з трьома і 17% - з одним", - написав він 23 листопада.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor