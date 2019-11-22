Tesla представила електричний пікап з майбутнього — Cybertruck

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Ілон Маск представив електричний пікап Cybertruck з футуристичний дизайном - для дверей авто використовується той же сплав, що для ракет SpaceX, але скло на презентації все ж розбили.

Про це повідомляє tjournal

Маск заявив, що пікап може витримати кулю дев'ятиміліметрового калібру, щоб протестувати його міцність, глава Tesla попросив керівника по дизайну Франца фон Хольцхаузен вдарити по двері кувалдою кілька разів.

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Потім Хольцхаузен протестував антивандальне скло, кинувши в нього металеву кульку. Обидва вікна пікапа не витримали удару.

Маск відреагував: "Ми виправимо це на виробництві". Він також зазначив, що куля не потрапив в салон, а відлетіла вбік.

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На презентації також показали, як Cybertruck переміг Ford F150 в перетягуванні каната і Porsche 911 в гонці.

Cybertruck представили в трьох версіях: з одним, двома і трьома електромоторами.

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Старша здатна розігнатися до 96,6 кілометрів на годину за 2,9 секунди і може проїжджати на одному заряді до 805 кілометрів.

Акумулятори дозволяють пікапу проїхати на одному заряді 650, 777 або 1295 кілометрів.

Вантажопідйомність Cybertrack становить близько 1,5 тонни, він може буксирувати причіп вагою до 6,4 тонни.

tjournal

Кузов машини складається з міцної сталі і виконує роль рами.

Довжина вантажної платформи становить менше двох метрів, але туди змогли вмістити квадроцикл від Tesla.

tjournal

Пікап також отримав автопілот, адаптивну пневматичну підвіску, повний привід і автопарковку.

Найдешевша модель обійдеться в 39990 доларів, модель з 300-мільним ходом - в 49990 доларів, а старша комплектація з запасом ходу в 804 кілометри буде починатися від 69990 доларів. Маск заявив, що пікап використовує електрику, і це дозволить знизити вартість експлуатації з середніх 780 доларів в місяць до 570 доларів на місяць.

Виробництво пікапів почнеться в кінці 2021 року дата старту продажів поки невідома.

Нагадаємо, що Маск ще в 2012 році написав в Твіттері про те, що "було б круто зробити пікап".