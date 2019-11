Теsla за 3 дня получила 200 тысяч заказов на пикап Cybertruck

Компания Tesla через 3 дня после презентации электрического пикапа Cybertruck получила 200 тысяч заказов

Об этом сообщает основатель компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

"Уже 140 тысяч заказов, 42% заказчиков выбрали пикап с двумя моторами, 41% - с тремя и 17% - с одним", - написал он 23 ноября.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor