Теsla за 3 дня получила 200 тысяч заказов на пикап Cybertruck

Компания Tesla через 3 дня после презентации электрического пикапа Cybertruck получила 200 тысяч заказов

Об этом сообщает основатель компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

"Уже 140 тысяч заказов, 42% заказчиков выбрали пикап с двумя моторами, 41% - с тремя и 17% - с одним", - написал он 23 ноября.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

После этого следующие твиты Маска выглядели так:

187k — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

200k — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019



Также Маск отметил, что все заказы поступили без рекламы и платного продвижения.



Напомним, что 22 ноября Маск представил электрический пикап Cybertruck с футуристичным дизайном — для дверей авто используется тот же сплав, что для ракет SpaceX, но стекло на презентации все же разбили.



Самая дешевая модель Cybertruck обойдётся в 39990 долларов, модель с 300-мильным ходом — в 49990 долларов, а старшая комплектация с запасом хода в 804 километра будет начинаться от 69990 долларов.