Теsla за 3 дня получила 200 тысяч заказов на пикап Cybertruck
Компания Tesla через 3 дня после презентации электрического пикапа Cybertruck получила 200 тысяч заказов
Об этом сообщает основатель компании Илон Маск на своей странице в Twitter.
"Уже 140 тысяч заказов, 42% заказчиков выбрали пикап с двумя моторами, 41% - с тремя и 17% - с одним", - написал он 23 ноября.
146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019
После этого следующие твиты Маска выглядели так:
187k— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019
200k— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019
Также Маск отметил, что все заказы поступили без рекламы и платного продвижения.
Напомним, что 22 ноября Маск представил электрический пикап Cybertruck с футуристичным дизайном — для дверей авто используется тот же сплав, что для ракет SpaceX, но стекло на презентации все же разбили.
Самая дешевая модель Cybertruck обойдётся в 39990 долларов, модель с 300-мильным ходом — в 49990 долларов, а старшая комплектация с запасом хода в 804 километра будет начинаться от 69990 долларов.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua