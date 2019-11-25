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Теsla за 3 дня получила 200 тысяч заказов на пикап Cybertruck

Понедельник, 25 ноября 2019, 14:12

Компания Tesla через 3 дня после презентации электрического пикапа Cybertruck получила 200 тысяч заказов

Об этом сообщает основатель компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

"Уже 140 тысяч заказов, 42% заказчиков выбрали пикап с двумя моторами, 41% - с тремя и 17% - с одним", - написал он 23 ноября.

После этого следующие твиты Маска выглядели так:


Также Маск отметил, что все заказы поступили без рекламы и платного продвижения.


Напомним, что 22 ноября Маск представил электрический пикап Cybertruck с футуристичным дизайном — для дверей авто используется тот же сплав, что для ракет SpaceX, но стекло на презентации все же разбили.

Самая дешевая модель Cybertruck обойдётся в 39990 долларов, модель с 300-мильным ходом — в 49990 долларов, а старшая комплектация с запасом хода в 804 километра будет начинаться от 69990 долларов.

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