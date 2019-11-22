Лагард вперше розповіла про подальші дії Європейського центробанку

Єврозона потребує зміцнення внутрішнього попиту, в тому числі за рахунок збільшення державних інвестицій, щоб протистояти слабкості, яка надходить з-за кордону.

Про це заявила нова глава Європейського центробанку Крістін Лагард, передає Reuters.

"Відповідь полягає в перетворенні другої за величиною в світі економіки у відкриту світу, але впевнену в собі – економіку, яка в повній мірі використовує потенціал Європи для вивільнення більш високих темпів внутрішнього попиту і довгострокового зростання", – сказала Лагард.

Вона повторила, що ЄЦБ буде грати свою роль в цьому процесі, продовжуючи "підтримувати економіку і відповідати на майбутні ризики", одночасно відстежуючи "побічні ефекти" м'якої грошово-кредитної політики.

Нагадуємо:

Європейський центральний банк з листопада відновив програму придбання активів, купуючи облігації на 20 мільярдів євро в місяць.

Лагард була призначена на посаду Європейською Радою 18 жовтня 2019 року терміном на вісім років.

Вона змінює Маріо Драгі, який був президентом ЄЦБ з 1 листопада 2011 року по 31 жовтня 2019 року.

Кандидатуру Лагард просував президент Франції Еммануель Макрон. Таким чином, ЄЦБ вперше очолила жінка.