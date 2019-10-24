Європейський центробанк слідом за американським запустить "друкарський верстат"

Європейський центральний банк підтвердив, що має намір з листопада відновити програму придбання активів, купуючи облігації на 20 мільярдів євро в місяць.

Про це йдеться в повідомленні ЄЦБ за підсумками засідання.

Відсоткова ставка за операціями рефінансування залишається на рівні 0%, за маржинальними кредитами — 0,25%, за депозитами — мінус 0,5%.

Центробанк очікує, що вони будуть залишатися на такому або більш низькому рівні, поки інфляція в єврозоні не прискориться, наблизившись до цільових 2%.

Також центробанк підтвердив, що має намір з листопада відновити програму придбання активів, купуючи облігації на 20 млрд євро на місяць. Про це рішення він оголосив у вересні.

Це засідання стало останнім для нинішнього президента ЄЦБ Маріо Драгі, який обіймає цю посаду з 2011 року. У листопаді його повноваження закінчаться, і його змінить Крістін Лагард, яка раніше керувала Міжнародним валютним фондом.

Нагадуємо:

У середині жовтня Федеральна резервна система США оголосила про початок придбання короткострокових казначейських паперів на 60 мільярдів доларів на місяць після вересневих потрясінь на фінансових ринках.

Після світової фінансової кризи 2008-2009 років провідні центробанки світу перейшли до м'якої монетарної політики, знизивши облікові ставку до нуля.

Паралельно були запущені стимулюючі заходи у вигляді "накачування" фінансових ринків дешевими грошима шляхом викупу державних і корпоративних облігацій.

До 2018 року ФРС і Європейський центробанк збільшували обсяги вилучення ліквідності, що вперше з 2008 року призвело до збільшення обсягів продажу активів над їх викупом.

Найбільшим постачальником "дешевих грошей" на ринки залишався Японський центробанк.

Економічна правда