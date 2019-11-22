Лагард впервые рассказала о дальнейших действиях Европейского центробанка

Еврозона нуждается в укреплении внутреннего спроса, в том числе за счет увеличения государственных инвестиций, чтобы противостоять исходящей из-за рубежа слабости.

Об этом заявила новая глава Европейского центробанка Кристин Лагард, передает Reuters.

"Ответ заключается в превращении второй по величине в мире экономики в открытую миру, но уверенную в себе - экономику, которая в полной мере использует потенциал Европы для высвобождения более высоких темпов внутреннего спроса и долгосрочного роста", - сказала Лагард.

Она повторила, что ЕЦБ будет играть свою роль в этом процессе, продолжая "поддерживать экономику и отвечать на будущие риски", одновременно отслеживая "побочные эффекты" мягкой денежно-кредитной политики.

Напоминаем:

Европейский центральный банк с ноября возобновил программу покупки активов, приобретая облигации на 20 миллиардов евро в месяц.

Лагард была назначена на должность Европейским Советом 18 октября 2019 года сроком на восемь лет.

Она сменяет Марио Драги, который был президентом ЕЦБ с 1 ноября 2011 года по 31 октября 2019 года.

Кандидатуру Лагард продвигал президент Франции Эммануэль Макрон. Таким образом, ЕЦБ впервые возглавила женщина.