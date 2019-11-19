Оржель: Україна без транзиту газу не "замерзне"

Міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україні вистачить запасів газу та вугілля на зиму у разі зупинки транзиту газу з 1 січня 2020 року.

Джерело: виступ Оржеля в ефірі програми "Свобода слова"

Пряма мова: На сьогодні у нас рекордні запаси газу у підземних газосховищах, так і відповідно вже вугілля на складах. Це означає головне: Україна цієї зими без транзиту не замерзне. Навіть без транзиту ми енергозабезпечуємо кожного українця.

Деталі: Оржель додав, що зазвичай найбільші ризики можуть виникнути у лютому-березні, коли запаси природного газу у сховищах стануть меншими. Проте проведені оператором газотранспортної системи стрес-тести свідчать, що навіть у пікові дні українським споживачам вистачить газу.

Що було раніше: Директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко заявив, що в новому позові до "Газпрому" компанія вимагає переглянути тариф на транзит газу і виплатити $11,8 млрд компенсації.

Цей позов – відповідь на позовну заяву "Газпрому", яку було подано до Стокгольмського арбітражу в 2018 році.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна готова до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

Передісторія:

Термін дії контракту на транзит газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

Москва пропонує відмовитися від взаємних претензій чи продовжити наявний договір ще на 10 років, "Газпром" навіть заявляв про готовність знизити тарифи на поставку газу.

Чергові тристоронні консультації в форматі Росія – ЄС – Україна пройдуть наприкінці листопада.