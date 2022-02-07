РФ скоротила транзит газу через Україну на 60% у січні

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У січні транзит природного газу українською газотранспортною системою впав на 57% попри високі ціни на ринку.

Про це повідомив Оператор ГТС України.

За місяць транзит становив 1,7 млрд кубометрів, або на 57% менше від січня 2021 року. Попри відновлення обсягів транспортування у балканському напрямку, він суттєво скоротився до Словаччини та Польщі.

Транзитні обсяги до Словаччини становили 1,04 млрд кубометрів (-53%) – це 62,5% від загальних обсягів транзиту.

На 1,3% збільшився транзит до Молдови і становив 398 млн кубометрів, відновлюється транзит до Румунії обсягом 116 млн кубометрів (-24,6%). Транзит до Польщі скоротився і становив 110 млн кубометрів (-66%).

Середньодобові обсяги транспортування російського газу через територію України у січні скоротились на 57% до 53,7 млн кубометрів. Це суттєво нижче мінімального заброньованого обсягу, згідно чинної транзитної угоди.

Торік транзит газу через Україну становив 41,6 млрд куб. м, при заброньованих 44,4 млрд кубометрів транзитних потужностей. Середньодобовий обсяг транспортування — 114,8 млн кубометрів.

Нагадуємо:

У "Газпрому" діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд кубометрів до 2024 року – це 110 млн кубометрів на добу.

Транзит газу українською газотранспортною системою у січні впав до мінімуму за чотири роки.

Економічна правда