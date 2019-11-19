Оржель: Украина без транзита газа не "замерзнет"

Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украине хватит запасов газа и угля на зиму в случае остановки транзита газа с 1 января 2020 года.

Источник: выступление Оржеля в эфире программы "Свобода слова"

Прямая речь: На сегодня у нас рекордные запасы газа в подземных хранилищах, так и соответственно угля на складах. Это означает главное: Украина этой зимой без транзита не замерзнет. Даже без транзита мы обеспечим энергией каждого украинца.

Детали: Оржель добавил, что обычно наибольшие риски могут возникнуть в феврале-марте, когда запасы природного газа в хранилищах станут меньше. Однако проведенные оператором газотранспортной системы стресс-тесты показывают, что даже в пиковые дни украинским потребителям хватит газа.

Что было ранее: Директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что в новом иске к "Газпрому" компания требует пересмотреть тариф на транзит газа и выплатить $11,8 млрд компенсации.

Этот иск – ответ на исковое заявление "Газпрома", которое было подано в Стокгольмский арбитраж в 2018 году.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина готова к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.

Предыстория:

Срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины заканчивается 31 декабря 2019 года.

Москва предлагает отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, "Газпром" даже заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа.

Очередные трехсторонние консультации в формате Россия – ЕС – Украина пройдут в конце ноября.