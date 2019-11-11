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NASA представила перший повністю електричний літак

Понеділок, 11 листопада 2019, 11:40

NASA представила перший повністю електричний літак в умовах, коли авіапромисловість намагається зменшити викиди літаками двоокису вуглецю для боротьби зі зміною клімату.

Про це повідомляє NHK.

"Національна агенція США з аеронавтики і дослідження космічного простору продемонструвала в Каліфорнії свій невеликий літак X-57 Maxwell, який розробляла з 2015 року", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що літак Х-57 базується на 4-місному літаку і має по 7 пропелерів на кожному крилі. 

Їх приводять у рух електродвигуни, що живляться літій-іонними батареями розробки NASA.

Повідомляється, що при злетах і посадках будуть працювати всі пропелери, а в польоті будуть залучені тільки більші пропелери на кінцях крил.

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космос авіабудування

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