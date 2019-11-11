NASA представила перший повністю електричний літак
NASA представила перший повністю електричний літак в умовах, коли авіапромисловість намагається зменшити викиди літаками двоокису вуглецю для боротьби зі зміною клімату.
Про це повідомляє NHK.
"Національна агенція США з аеронавтики і дослідження космічного простору продемонструвала в Каліфорнії свій невеликий літак X-57 Maxwell, який розробляла з 2015 року", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що літак Х-57 базується на 4-місному літаку і має по 7 пропелерів на кожному крилі.
Їх приводять у рух електродвигуни, що живляться літій-іонними батареями розробки NASA.
Повідомляється, що при злетах і посадках будуть працювати всі пропелери, а в польоті будуть залучені тільки більші пропелери на кінцях крил.
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