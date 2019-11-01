ДТЕК Ахметова запустив вітрову електростанцію у Запорізькій області

Компанії GE Renewable Energy та ДТЕК ВДЕ (підрозділ ДТЕК) оголосили про повний запуск в експлуатацію Приморської вітрової електростанції (Запорізька область).

Про це повідомляє пресслужба GE.

Зазначається, що потужності станції достатньо для забезпечення енергією 360 тисяч домогосподарств.

"Видача потужності Приморської ВЕС в мережу контролюється двома - першими в країні - цифровими підстанціями виробництва GE.

Дві цифрові підстанції (150/35/10 кВ) дозволяють оцінювати стан обладнання та автоматично реагувати на пошкодження і збої. Технологія цифрової підстанції також спрощує технічне обслуговування, дозволяючи перейти до схеми обслуговування з урахуванням стану, а не у плановому режимі", - йдеться у повідомленні.

GE та ДТЕК ВДЕ також уклали угоду про сервісне обслуговування вітропарку.

За словами гендиректора ДТЕК ВДЕ Філіпа Лекебуша, компанія вклала понад 1 мільярд євро у будівництво об’єктів для генерування „зеленої" енергії потужністю 1 ГВт.

"Приморська вітроелектростанція є черговою віхою на шляху до генерування чистої енергії і сприяє досягненню енергетичної безпеки та незалежності країни", - заявив він.

Економічна правда