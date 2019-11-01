ДТЭК Ахметова запустил ветровую электростанцию ​​в Запорожской области

Компании GE Renewable Energy и ДТЭК ВИЭ (подразделение ДТЭК) объявили о полном запуске в эксплуатацию Приморской ветровой электростанции (Запорожская область).

Об этом сообщает пресс-служба GE.

Отмечается, что мощности станции достаточно для обеспечения энергией 360 тысяч домохозяйств.

"Выдача мощности Приморской ВЭС в сеть контролируется двумя - первыми в стране - цифровыми подстанциями производства GE.

Две цифровые подстанции (150/35/10 кВ) позволяют оценивать состояние оборудования и автоматически реагировать на повреждения и сбои. Технология цифровой подстанции также упрощает техническое обслуживание, позволяя перейти к схеме обслуживания с учетом состояния, а не в плановом режиме", - говорится в сообщении.

GE и ДТЭК ВИЭ также заключили соглашение о сервисном обслуживании ветропарка.

По словам гендиректора ДТЭК ВИЭ Филиппа Лекебуша, компания вложила более 1 млрд евро в строительство объектов для генерирования "зеленой" энергии мощностью 1 ГВт.

"Приморская ветроэлектростанция является очередной вехой на пути к генерированию чистой энергии и способствует достижению энергетической безопасности и независимости страны", - заявил он.

Экономическая правда