Приватбанк почав співпрацю з найбільшою платіжною системою Японії
ПриватБанк та JCB International Co., Ltd. ("JCBI"), міжнародна дочірня компанія JCB Co., Ltd., запускають мережу еквайрингу платіжних карток JCB в Україні.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Ліцензійну угоду про розвиток мережі прийому карток JCB підписали керівники банку і JCB International 31 жовтня в Токіо.
"Власники карток JCB, які подорожують до Києва та інших міст України, зможуть вільно користуватися своїми картками для оплати покупок і зняття готівки в банкоматах Приватбанку по всій Україні.
Запуск мережі еквайрингу запланований на весну 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що партнерство дозволить торговельним підприємствам, які співпрацюють з Приватбанком, отримати нові можливості продажів з новим глобальний фінансовим брендом.
Зі свого боку, JCBI пропонує більш ніж 130 мільйонам власникам своїх карток широкі можливості обслуговування в Україні.
Платіжна система JCB - одна з провідних міжнародних платіжних систем.
Економічна правда
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