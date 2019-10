Приватбанк почав співпрацю з найбільшою платіжною системою Японії

ПриватБанк та JCB International Co., Ltd. ("JCBI"), міжнародна дочірня компанія JCB Co., Ltd., запускають мережу еквайрингу платіжних карток JCB в Україні.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Ліцензійну угоду про розвиток мережі прийому карток JCB підписали керівники банку і JCB International 31 жовтня в Токіо.

"Власники карток JCB, які подорожують до Києва та інших міст України, зможуть вільно користуватися своїми картками для оплати покупок і зняття готівки в банкоматах Приватбанку по всій Україні.

Запуск мережі еквайрингу запланований на весну 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що партнерство дозволить торговельним підприємствам, які співпрацюють з Приватбанком, отримати нові можливості продажів з новим глобальний фінансовим брендом.

Зі свого боку, JCBI пропонує більш ніж 130 мільйонам власникам своїх карток широкі можливості обслуговування в Україні.

Платіжна система JCB - одна з провідних міжнародних платіжних систем.

Економічна правда