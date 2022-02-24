Строк дії карток ПриватБанку автоматично подовжили на 180 днів, відділення працюють

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У ПриватБанку заявили, що відділення банку працюють у безперебійному режимі в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів.

Про це йдеться у повідомленні банку.

"Онлайн-банкінг Приват24 та Приват24 для бізнесу, мережа самообслуговування працює в режимі 24/7 - ми робимо все, щоб всі наші послуги працювали онлайн. Безготівкові розрахунки працюють без обмежень.

Зняття готівки через банкомати ПриватБанку доступне", - йдеться у повідомленні.

"Наша служба інкасації забезпечує готівку на безперебійній основі", - додали у фінустанові.

Строк дії карток ПриватБанку автоматично подовжили на 180 днів.

Тимчасово зупинені покупки через "Оплату частинами" - мережа POS-терміналів банку працює.

У банку нагадали, що згідно з постановою НБУ, призупинено роботу валютного ринку України, крім операцій продажу іноземної валюти клієнтами.

Національний банк зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день.

Економічна правда