Приватбанк начал сотрудничество с крупнейшей платежной системой Японии
ПриватБанк и JCB International Co., Ltd. ("JCBI"), международная дочерняя компания JCB Co., Ltd., запускают сеть эквайринга платежных карт JCB в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Лицензионное соглашение о развитии сети приема карт JCB подписали руководители банка и JCB International 31 октября в Токио.
"Владельцы карточек JCB, путешествующие в Киев и другие города Украины, смогут свободно пользоваться своими карточками для оплаты покупок и снятия наличных в банкоматах Приватбанка по всей Украине.
Запуск сети эквайринга запланирован на весну 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что партнерство позволит торговым предприятиям, которые сотрудничают с Приватбанком, получить новые возможности продаж с новым глобальным финансовым брендом.
Со своей стороны, JCBI предлагает более 130 миллионам владельцам своих карт широкие возможности обслуживания в Украине.
Платежная система JCB - одна из ведущих международных платежных систем.
Экономическая правда
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