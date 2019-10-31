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Приватбанк начал сотрудничество с крупнейшей платежной системой Японии

Четверг, 31 октября 2019, 20:30

ПриватБанк и JCB International Co., Ltd. ("JCBI"), международная дочерняя компания JCB Co., Ltd., запускают сеть эквайринга платежных карт JCB в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Лицензионное соглашение о развитии сети приема карт JCB подписали руководители банка и JCB International 31 октября в Токио.

"Владельцы карточек JCB, путешествующие в Киев и другие города Украины, смогут свободно пользоваться своими карточками для оплаты покупок и снятия наличных в банкоматах Приватбанка по всей Украине.

Запуск сети эквайринга запланирован на весну 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партнерство позволит торговым предприятиям, которые сотрудничают с Приватбанком, получить новые возможности продаж с новым глобальным финансовым брендом.

Со своей стороны, JCBI предлагает более 130 миллионам владельцам своих карт широкие возможности обслуживания в Украине.

Платежная система JCB - одна из ведущих международных платежных систем.

Экономическая правда

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Приватбанк Япония

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