В Укрзалізниці очікують залучити кілька мільярдів доларів від IPO

Укрзалізниця планує залучити кілька мільярдів доларів від виводу компанії на публічний ринок акцій.



Про це в Facebook заявив глава правління УЗ Євген Кравцов.



"IPO не тільки про приватизацію, це про підвищення ефективності, покращення роботи компанії, підвищення рівня прозорості, викорінення корупції.

Завдяки IPO ми плануємо не лише залучити кілька мільярдів доларів впродовж наступних 2-3 років, але й вивести Укрзалізницю на перші місця серед транспортних компаній світу," - заявив Кравцов.



Також очільник УЗ наголосив, що саме Укрзалізниця стала першою держкомпанією, яка робить реальні кроки до IPO.

"Старт IPO для нас – це визнання результатів роботи. І дуже показово, що ми стали першою державною компанією України, що зробила реальні кроки до публічного розміщення акцій.

Тож із аутсайдерів у багатьох процесах у країні, Укрзалізниця стала авангардом реформ та трансформацій. Шлях до IPO лише пришвидшить процес розвитку та зробить його незворотнім," - підкреслив Кравцов.

Нагадаємо, 29 жовтня УЗ, Мінінфраструктури та ЄБРР підписали меморандум про підготовку компанії до ІРО.